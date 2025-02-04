Рашисти вдарили ракетою по Ізюму, загинули люди

Поранено щонайменше 20 осіб.

Сьогодні росіяни вдарили по Ізюму на Харківщині. За попередніми даними, окупанти застосували балістичну ракету. Чотири людини загинули.

Про це повідомили у ОВА.

Згодом очільник ОВА Олег Синєгубов додав, що ворог вдарив по центральній частині міста. Кількість постраждалих збільшилася до 20 людей. Раніше повідомляли про 17 поранених, пʼять із яких госпіталізували до медичної установи.

Оновлення. Ще 1 людина знаходиться під завалами. Частково зруйновано адміністративні будівлі, пошкоджено житловий пʼятиповерховий будинок.

Працюють рятувальники, екстрена медична допомога, кінологічна служба.