Знешкоджено 478 російських засобів повітряного нападу

У ніч на 4 липня (із 18.00 3 липня) противник атакував 550 засобами повітряного нападу:

– 539 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф (понад 330 із них – “шахеди”);

– 1 аеробалістичною ракетою Х-47 М2 “Кинджал” із повітряного простору Липецької обл. – рф;

– 6 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Брянської обл. – рф;

– 4 крилатими ракетами Іскандер-К із Курської, Воронезької обл. – рф.

Основний напрямок удару – столиця України, місто Київ!

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 478 засобів повітряного нападу противника, 270 збито вогневими засобами, 208 – локаційно втрачені:

– 268 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 208 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

– 2 крилаті ракети Іскандер-К.

Генеральний штаб ЗСУ