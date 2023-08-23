Рашисти вночі вдарили по зерносховищах в Одеській області
Російські військові вночі вдарили безпілотниками по зерносховищах та виробничо-перевантажувальному комплексу в Одеській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду.
Зазначається, що загарбники били дронами із східного узбережжя Азовського моря.
Сили ППО знищили 9 дронів типу Shahed-136/131, але є й влучання.
“Ворог поцілив у зерносховища та виробничо-перевантажувальний комплекс в Подунав’ї. В складських приміщеннях сталося займання, пожежу оперативно локалізовано. Вогнеборці продовжують роботу”, – сказано у повідомленні.
Серед цивільного населення постраждалих нема.
Обстріли зернової інфраструктури
Після того як Росія вийшла з “зернової ініціативи” вона активно обстрілює українські порти та зернову інфраструктуру.
Так, 16 серпня росіяни вкотре атакували південь України за допомогою дронів-камікадзе “Шахед”. Сили ППО збили над Одеською та Миколаївською областю 13 ворожих безпілотників. Але там були і влучання.
Зокрема, один з дронів ударив по порту “Рені”, внаслідок чого там почалася пожежа та були пошкодження.