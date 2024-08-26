Рашисти вранці атакували Київську ГЕС (відео)

Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації, зруйнувати ракетами Київську ГЕС неможливо

Зранку 26 серпня окупанти завдали масованого удару по Україні. Одним з атакованих енергооб’єктів стала Київська гідроелектростанція біля Вишгорода. «Букви» опублікували відео з місця події, де видно пожежу та руйнування.

Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації внаслідок влучання по греблі Київської ГЕС загроз немає. За його словами, зруйнувати ракетами Київську ГЕС неможливо.

«Порівнювати з Херсонщиною не варто – там був підрив зсередини. Росіяни інформаційно використовують цю тему для нагнітання паніки, не більше», – зазначив він. // Главком