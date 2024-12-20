Рашисти випустили по Херсону близько 1000 снарядів за 40 хвилин. Є загиблі

Російські окупанти вранці 20 грудня масовано атакували Херсон. Є загиблі та поранені.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в етері телемаратону «Єдині новини».

«росіяни сьогодні зранку влаштували у Херсоні справжнє пекло, почавши крити масивним вогнем місто з 5 ранку», — розповів посадовець.

Окупанти завдали комбінованого удару зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по Херсону та навколишніх населених пунктах, передавала обласна поліція. Ця атака тривала близько години.

За словами Прокудіна, протягом 40 хвилин близько 1000 снарядів упало лише на Херсон, а прильоти були в усіх районах міста. Як зауважили в ОВА, росіяни цілеспрямовано атакували житлову забудову, соціальну та критичну інфраструктуру.

У місті пошкоджені понад 30 багатоповерхівок, 15 приватних осель, авто, гаражі, господарчі споруди, залізничний вокзал, адмінбудівлі поліції, медичні й освітні заклади.

Практично всюди були пожежі, які вже приборкали надзвичайники, додав голова ОВА.

Загинули двоє чоловіків, ще 11 людей поранені, передавав очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко. Так, у семи чоловіків та чотирьох жінок виявили вибухові травми, уламкові поранення, контузії. Усіх госпіталізували. Зокрема, один з поранених перебуває у дуже тяжкому стані. // hromadske