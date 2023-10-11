Рашисти з дрона атакували поминальну процесію на кладовищі у передмісті Херсона

Російські окупанти у передмісті Херсона з дрона атакували поминальну процесію на кладовищі, поціливши у ритуальний транспорт. Попередньо відомо про трьох поранених.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.

«Армія рф продовжує доводити свою терористичну сутність! У передмісті Херсона ворог з дрона атакував поминальну процесію на кладовищі, поціливши у ритуальний транспорт. Попередньо відомо про трьох поранених», – написав Мрочко у Telegram.

Він зазначив, що одного з них ушпиталено у важкому стані. Інформація уточнюється.