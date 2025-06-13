Прем’єр Ізраїлю звернувся до народу Ірану із закликом до повстання
Ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу у вечірньому відео звернувся безпосередньо до іранського народу, закликавши «встати, щоб ваші голоси почули».
Про це інформує «Главком».
Прем’єр Ізраїлю сказав: «Народ Ірану та народ Ізраїлю були друзями ще з часів Кіра Великого. Настав час іранському народові об’єднатися навколо свого прапора та своєї історичної спадщини, захищаючи свою свободу від злого й гнітючого режиму. Він ніколи не був слабшим, ніж зараз. Це – ваш шанс піднятися та дати почути свої голоси. Жінка, життя, свобода»
Тим часом The Times of Israel повідомляє, що кількість постраждалих в Ізраїлі від іранських ракет досягла 22 осіб.Tweet