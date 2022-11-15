Фашистська Росія нанесла15 листопада серію ракетних ударів по мирним містам України

У вівторок 15 листопада фашистська Росія завдала масованого ракетного удару по всій Україні. Російські загарбники також обстріляли Київ, влучили у центральний район столиці, про це повідомив мер Віталій Кличко

В Печерському районі є влучання в два житлових будинки. На місці працюють медики та рятувальники. Інформація про постраждалих уточнюється.

У Київській військовій міській адміністрації уточнили, що ППО збило над Києвом чотири ракети, зазначає Бі-Бі-Сі.

ДТЕК повідомив, що в Києві і області вводять екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють, додали в компанії.

У Львові, Рівному, Вінниці, Рівному та Харкові поцілили в інфраструктурні об’єкти, повідомила міська влада. Усього під час масштабної повітряної тривоги по всій території України путінська Росія завдала кілька серій ракетних ударів.

Ракети вдарили по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та Чугуївського району області, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Тут є перебої із електропостачанням.

Вибухи також пролунали у Львові. В ОВА повідомили про влучання в об’єкт критичної енергетичної інфраструктури в області, у Львові є проблеми з електропостачанням та перебої в роботі мобільних операторів.

Повністю без електроенергії “через прильоти” залишається Житомир, повідомив мер міста Сергій Сухомлин.

Удар по об’єктах критичної інфраструктури влучили підтвердили у Рівному та Вінниці.

ФОТО,REUTERS. У Києві є влучання у багатоповерхівки в Печерському районі

У Кременчуцькому районі Полтавщини також влучили в об’єкт інфраструктури, повідомив очільник ОВА Дмитро Лунін. Є влучання в об’єкт інфраструктури в Кропивницькому районі Кіровоградщини.

Кілька ударів завдали по Кривому Рогу, є два “прильоти” по Хмельниччині, про вибухи повідомили також на Ковельщині.