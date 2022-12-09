Передано до суду справу щодо чотирьох російських воєнних злочинців, які катували учасників АТО

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до Котелевського районного суду Полтавської області обвинувальний акт стосовно чотирьох окупантів за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку вересня цього року під час окупації смт Борова Ізюмського району двоє найманців приватної військової компанії та двоє військовослужбовців 16-ої окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ ЗС РФ катували трьох учасників АТО.

Кожного з українських військових окупанти піддавали жорстоким тортурам. Російські найманці надягали на руки чоловікам пластмасові стяжки та мішок на голову. Після цього вони викрадали їх та утримували в ямі на базі відпочинку «Світло шахтаря» без води та продуктів харчування.

Одного з учасників АТО окупанти били молотком по кінцівках.

Обвинувачені влаштовували чоловікам допити заради того, щоб отримати інформацію про інших осіб з числа місцевих мешканців смт Борова, які брали участь у проведенні АТО в період 2014–2015 років.

Після катувань та нелюдських тортур російські солдати відпустили потерпілих.

Після деокупації Харківщини всіх чотирьох російських військовослужбовців було взято в полон. Наразі підозрювані перебувають під вартою.

Досудове розслідування проводив СВ Управління СБУ в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники ГВ КР УСБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура