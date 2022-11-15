Сьогодні в районі Києва підрозділами ППО збито 18 ракет з 21, одна з ракет влетіла в будинок мирних жителів одного із районів

Сили ППО збили сьогодні, 15 листопада, в районі Києва, більшість російських ракет. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

“Я дякую нашим силам Протиповітряної оборони! Сьогодні в районі Києва підрозділами ППО збито 18 ракет з 21. Дякую захисникам нашого неба!” – написав Попко.

На Київщині російська ракета потрапила в будинок мирних жителів одного із районів. Пошкоджено дах, зруйновано частину перекриття. Наразі поліцейські проводять огляд місця події та фіксують наслідки атаки окупантів. За попереднім даними потерпілих немає. Про це повідомила Поліція Київської області.