Рашисти завдали ракетного обстрілу по Слов’янську, загинула жінка.

РосіЙські загарбники вранці 11 травня завдали ракетного обстрілу по Слов’янську Донецької області, загинула жінка.

Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє у Фейсбуці.

росіяни вдарили ракетами по Слов'янську, загинула жінка

“Сьогодні зранку внаслідок ракетного обстрілу міста виникла пожежа гаражу і легкового автомобіля на території приватного домоволодіння. Рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 20 кв. м”, – ідеться у повідомленні.

 

За інформацією рятувальників, внаслідок обстрілу була поранена жінка. Вона згодом померла в лікарні.

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Також пошкоджені дві багатоповерхівки, п’ять приватних житлових будинків та автомобілі.

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