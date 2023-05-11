Рашисти завдали ракетного обстрілу по Слов’янську, загинула жінка.
Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє у Фейсбуці.
“Сьогодні зранку внаслідок ракетного обстрілу міста виникла пожежа гаражу і легкового автомобіля на території приватного домоволодіння. Рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 20 кв. м”, – ідеться у повідомленні.
За інформацією рятувальників, внаслідок обстрілу була поранена жінка. Вона згодом померла в лікарні.
Також пошкоджені дві багатоповерхівки, п’ять приватних житлових будинків та автомобілі.