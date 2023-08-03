Рашисти знову обстріляли Херсон: влучили у торговельний центр та лікарню

У четвер окупанти весь день гатили по середмістю.

Російська армія продовжує обстрілювати Херсон. Під час повторної атаки у четвер ввечері зафіксоване потрапляння у торговельний центр та медзаклад.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

“Сьогодні весь день окупанти гатять по середмістю. Під вогнем житлові квартали, соціальна інфраструктура”, – написав він.

За його словами, ввечері окупанти знову здійснили обстріл міста.

“Поцілили у торговельний центр, а також – медзаклад. Попередньо, без постраждалих”, – додав Прокудін.

Нагадаємо, що 3 серпня російська армія зранку обстріляла церкву в середмісті Херсона. Під час гасіння пожежі відбувся повторний обстріл. Внаслідок обстрілів постраждали троє пасажирів тролейбуса і один цивільний, який у момент обстрілу перебував на вулиці, а також четверо рятувальників.

Також повідомлялося, що внаслідок російського обстрілу в Херсоні було поранено волонтера з Норвегії. // LB.ua