Окупанти не випускають вчителів з Маріуполя і побоями «переконують» виходити на роботу

В окупованому Маріуполі знову посилили режим виїзду з міста.

Окупанти знову посилили режим виїзду з Маріуполя. Цього разу обмеження запровадили проти освітян.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він розказав, що у зв’язку з тим, що гучно анонсовані запуски більшості шкіл, ліцеїв та двох вишів провалилися через відсутність освітян, вчителям знов заборонено виїзд з Маріуполя.

За словами Андрющенка, окупанти вдаються до побоїв, аби змусити вчителів співпрацювати з ними.

“Стають масовими факти “переконання” виходу на роботу через побої. Окремі патрулі відвідують освітян на дому та прикладами пояснюють необхідність співпраці. Все ц е відбувається за сприянням та супроводом колаборантів”, – розказв він.

Як повідомлялося, російські загарбники розпочали у Маріуполі чергову хвилю мобілізації: вербують чоловіків, пропонуючи працювати у так званій “державній воєнізованій горнорятувальній службі”. Людям нібито пропонують влаштуватися водіями та машиністами. При цьому серед місць дислокації – Донецьк, Горловка та Макіївка. Насправді відбувається прихована мобілізація: людей просто збирають та відправляють на фронт. Як це, зокрема, робили у Донецьку. // УНІАН