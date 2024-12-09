Раціон російського штурмовика ― мефедрон, димедрол та інші препарати

У черговому перехопленні, здобутому українськими розвідниками, командир російських окупаційних підрозділів у Запорізькій області спонукає підлеглих загарбників споживати наркотики та інші препарати перед виходом на штурм.

“Мы тебе говорили, что ты там, бл.дь, на чем ― на мефедроне, бл.дь, димедроле там, бл.дь, на антибиотиках каких-то там, наркоте прорываешься. Глицин! Глицин кушай ― говорят, помогает”, ― оголосив меню для російського штурмовика його командир.

ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата!

Головне управління розвідки Міністерства оборони України