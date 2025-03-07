Республіканці закликають Трампа відновити військову допомогу Україні та обмін розвідданими

Республіканці у Конгресі починають закликати президента США Дональда Трампа скасувати своє рішення про припинення військової та розвідувальної допомоги Україні.

Про це повідомляє видання The Hill.

Сенатори зауважують, що тривале призупинення допомоги матиме вкрай негативні наслідки. Вони визнають, що Трамп має право тимчасово призупинити постачання зброї в Україну, щоб оцінити хід війни, чинити тиск на союзників по НАТО, аби вони збільшили свій внесок, та створити вікно для переговорів щодо мирної угоди з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.

Однак республіканці попереджають, що надто тривале припинення постачання зброї та боєприпасів може мати руйнівні наслідки для бойових можливостей України, а це послабить її вплив на переговори з РФ.

Сенатор Том Тілліс, до прикладу, попередив, що призупинення допомоги «може бути корисним Путіну».

Тілліс заявив, що Україна має достатньо зброї та боєприпасів, щоб утримувати лінію фронту, але висловив сподівання, що пауза у наданні військової допомоги не триватиме довго. Він сказав, що не заперечує проти паузи, якщо це буде короткострокова «тактика переговорів».

Голова сенатського комітету з асигнувань Сьюзан Коллінз заявила, що виступає проти припинення військової допомоги Києву.

«Я не думаю, що нам слід припиняти наші зусилля. Це українці проливають кров», — сказала Коллінз, назвавши цей момент «критичним часом для України».

Лідер більшості в Сенаті Джон Тун наголосив, що призупинення військової допомоги Україні буде тимчасовим. «Я думаю, що це є частина переговорів. І я сподіваюся, що врешті-решт ми посадимо людей за стіл переговорів і зможемо домовитися про угоду, яка принесе мирне вирішення цьому трирічному конфлікту, і, сподіваюся, поважатиме суверенітет українського народу», – сказав сенатор.

Ліндсі Грем заявив, що він стривожений оголошеною Трампом паузою в обміні розвідданими з Україною.

«Я дуже стурбований цим у довгостроковій перспективі. Це дає Україні перевагу. Сподіваюся, все це незабаром проясниться», – додав сенатор.

Джон Корнін із сенатського комітету з розвідки, заявив, що «розвідувальні дані, які ми надали українцям, були потрібні їм для продовження боротьби», і висловив сподівання, що паузу в цьому питанні таки знімуть.

Член комітету з питань збройних сил Майк Раундс сказав, що не підтримує рішення припинити обмін розвідданими з Україною і сподівається, що припинення військової допомоги Україні буде лише тимчасовим. // LB.ua