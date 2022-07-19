Рецидивіст з Луганщини пішов убивати українців, щоб заробити на вставні зуби (відео)

Чоловік – колишній шахтар. Однак за фахом не працював давно. Починаючи з 2006 року, тричі був засуджений за торгівлю наркотиками. І востаннє звільнився тільки у 2021.

Війну в Україні сприйняв як можливість підзаробітку. Одразу після повномасштабного вторгнення зателефонував у військкомат і невдовзі підписав контракт як доброволець.

«Стал добровольцем из денежных мотивов. Чтобы я мог вставить себе зубы хоть немного. Как можно зубы вставить, если нигде ни работы нет, ничего. А за 15 рублей зубы не вставить нигде… Взял и просто служил», – говорить загарбник.

Їх не навчали військової підготовки, а боєкомплекти та спорядження видали «для галочки». Та коли окупантам стало геть сутужно у Сєвєродонецьку, цих вояків відправили у зону бойових дій і поставили задачу: закріпитися на позиції.

«Доброволець» задачу провалив, але на відміну від п’яти колег по службі, які загинули на його очах, залишився в живих. Тепер принаймні розуміє, що його використали, як «гарматне м’ясо».

Наразі разом з іншими полоненими він дає свідчення слідчим СБУ.

Служба безпеки України