Російські окупанти влучили у багатоповерхівку у центрі Слов’янська (фото)

Інформація про постраждалих з’ясовується.

11 вересня російська армія обстріляла Слов’янськ Донецької області, пошкоджено багатоповерхівку.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Словʼянська Вадим Лях.

“Неділя у місті не минула спокійно. Тривають обстріли. Центр Слов’янська, район Словкурорту. Пошкоджено багатоповерховий будинок. Інформація про постраждалих наразі з’ясовується”, – пише Лях.

Також голова міської військової адміністрації закликав мешканців бути пильними і без особливої потреби не виходити на вулицю.

Нагадаємо, що в суботу 10 вересня через дії російських військових загинули десять мирних жителів Донецької області.

За даними Генштабу, противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області. Сили оборони вчергове відбили атаки противника в районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут, Піски, Первомайське та Новомихайлівка. // LB.ua