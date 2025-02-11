РФ атакувала об’єкти «Нафтогазу» на Полтавщині

Російська армія в ніч на вівторок, 11 лютого, завдала ракетного удару по Полтавській області. Під атакою опинились об’єкти “Нафтогазу”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу “Нафтогазу”.

За попередніми даними, пошкоджень зазнали виробничі потужності “Нафтогазу” у Полтавській області. Обійшлося без постраждалих.