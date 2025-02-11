РФ атакувала об’єкти «Нафтогазу» на Полтавщині
Російська армія в ніч на вівторок, 11 лютого, завдала ракетного удару по Полтавській області. Під атакою опинились об’єкти “Нафтогазу”.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу “Нафтогазу”.
Наразі “Нафтогаз” вживає всіх необхідних заходів, щоб стабілізувати ситуацію із газопостачанням в Полтавській області.
“Дякуємо всім колегам, які в цей надзвичайно складний час продовжують видобувати, зберігати та постачати газ всім категоріям споживачів. Попри всі виклики, продовжуємо працювати для підтримки енергетичної стійкості країни”, – наголосив керівник Групи Нафтогаз Роман Чумак.