РФ відправляє офіцерів та військових в ОРДЛО — українська розвідка

Командування ЗС РФ продовжує відправляти кадрових офіцерів та російських контрактних військових до ОРДЛО.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

«Цього тижня на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях прибула чергова група кадрових російських військовослужбовців для посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів», — розповіли в Управління.

Разом з тим у ГУР відзначили, що найманці РФ інтенсивно мінують місцевість. А це, своєю чергою, веде до втрат серед особового складу окупантів. У Росії, звичайно ж, про це мовчать.

«Такі випадки російський пропагандистський апарат намагається приховати і використати інформацію про факти загибелі особового складу на власних мінно-вибухових загородженнях для дискредитації Об’єднаних сил», — додали у прес-службі ГУР. // УНІАН