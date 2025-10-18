РФ завдала нового удару по Сумах, пошкоджено вокзал і вагони (фото)
Російські окупанти у суботу, 18 жовтня, вчергове атакували Суми дронами. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти залізничною інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram в.о. міського голови Артема Кобзара і канал глави Сумської ОВА Олега Григорова.
“Внаслідок ворожої атаки сьогодні зафіксовані влучання поблизу освітніх закладів та об’єктів залізничної інфраструктури”, – написав Кобзар.
Він уточнив, що у пасажирських вагонах та будівлі вокзалу пошкоджено вікна. Попередньо, обійшлося без постраждалих.
Цю ж інформацію підтверджують і в ОВА. Там наголосили, що ворог продовжує прицільно атакувати цивільну інфраструктуру сумської громади. Проте в дописі Григорова вказано, що влучання зафіксовано безпосередньо “в об’єкти залізничної інфраструктури”.
Обстріли Сум
Нагадаємо, що росіяни щодня атакують Суми та Сумську область, використовуючи для ударів дрони, ракети та авіабомби.
Зокрема, сьогодні ворог завдав удару дроном по автозаправці в Зарічному районі Сум. Також відомо, що в результаті ворожої атаки постраждали дві жінки.
Також вчора вранці росіяни атакували Суми КАБами. В результаті удару по обласному центру були пошкоджені багатоповерхівки і постраждав чоловік.