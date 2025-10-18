РФ завдала нового удару по Сумах, пошкоджено вокзал і вагони (фото)

Російські окупанти у суботу, 18 жовтня, вчергове атакували Суми дронами. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти залізничною інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram в.о. міського голови Артема Кобзара і канал глави Сумської ОВА Олега Григорова.

Цю ж інформацію підтверджують і в ОВА. Там наголосили, що ворог продовжує прицільно атакувати цивільну інфраструктуру сумської громади. Проте в дописі Григорова вказано, що влучання зафіксовано безпосередньо “в об’єкти залізничної інфраструктури”.

Він уточнив, що у пасажирських вагонах та будівлі вокзалу пошкоджено вікна. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

“Внаслідок ворожої атаки сьогодні зафіксовані влучання поблизу освітніх закладів та об’єктів залізничної інфраструктури”, – написав Кобзар.

“Ворог підступний. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги – це може врятувати життя”, – закликали в ОВА.

Обстріли Сум

Нагадаємо, що росіяни щодня атакують Суми та Сумську область, використовуючи для ударів дрони, ракети та авіабомби.

Зокрема, сьогодні ворог завдав удару дроном по автозаправці в Зарічному районі Сум. Також відомо, що в результаті ворожої атаки постраждали дві жінки.

Також вчора вранці росіяни атакували Суми КАБами. В результаті удару по обласному центру були пошкоджені багатоповерхівки і постраждав чоловік.