РНБО вирішила примусово вилучити активи «дочок» російських Сбєрбанку та Промінвестбанку

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України вирішила примусово вилучити активи «дочок» російських Сбєрбанку та Промінвестбанку в Україні,

Про це повідомляє УНН з посиланням на розміщений на сайті парламенту документ.

«Рада національної безпеки і оборони України вирішила примусово вилучити в Україні такі права власності рф та її резидентів: 99,772644% майна ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (Промінвестбанк), що належать держкорпорації розвитку «ВЕБ.РФ»; 100% акцій АТ «Міжнародний резервний банк» (раніше – Сбєрбанк), що належать ПАТ «Сбєрбанк Росії», — йдеться у тексті документа.

Також згідно з рішенням РНБО від 11 травня, затвердженим того самого дня указом Президента №326, вилучаються фінансові активи у вигляді прав вимоги боргу «ВЕБ.РФ» до Промінвестбанку (934,9 млн грн), Сбєрбанку Росії до Міжнародного резервного банку на (14,889 млрд грн), цих двох банків до юридичних осіб.

Вилучаються, згідно з документом, й інші фінансові активи цих двох банків, окрім 3 млрд грн Міжнародного резервного банку, які спрямовуються на задоволення вимог кредиторів цього банку.

Кабміну, Фонду гарантування вкладів за участю НБУ дається, згідно з документом, 10 днів після опублікування відповідного указу Президента на те, щоб примусово вилучити це майно.

11 травня Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради указ про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності росії та її резидентів. Законопроєкт про затвердження указу зареєстровано за номером 7371.