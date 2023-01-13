«Робимо свою роботу якісно і до кінця»: воїн ЗСУ вийшов на зв’язок із Соледара (відео)

Він закликав не вестися на заяви РФ про нібито захоплення Соледара, адже місто стоїть.

Командир окремої тактичної групи аеророзвідки S.A.R.G. “Птахи Мадяра” з позивним “Мадяр” заявив, що заяви Міноборони РФ про нібито “захоплення” Соледара Донецької області – це брехня та психологічна операція. Зараз в місті точаться важкі бої, воїни тримають оборону.

У своєму Telegram-каналі “Мадяр” зазначив, що станом на 14:26 українські воїни продовжують мужньо тримати оборону міста. Водночас Росія намагається деморалізувати суспільство та військо, заявляючи про захоплення Соледара.

“Перестаньте підтримувати цей ср*ч та російську пропаганду стосовно відкинення військ ЗСУ від Соледара на невизначену дистанцію. Йдуть запеклі бої, прямо зараз… Ми над центром Соледара. Ми бачимо всі пересування під*р’я. Є гарні новини з населених пунктів, з котрих вони пробували обходити Соледар, у частині яких зараз відбуваються інтенсивні стрілкові бої, відбуваються артбатли. Вдалося війську ЗСУ відтиснути ворога, він змушений був відступити достатньо великими силами штурмовиків. Ми це все фільмуємо, супроводжуємо і наносимо відповідні ураження по ворогу”, – заявив “Мадяр”.

За його словами, хвиля деморалізації, спровокована брехнею РФ про захоплення Соледара, не допоможе ні воїнам, ні українцям щось прояснити щодо ситуації на фронті. Воїн закликав вірити тільки офіційним українським джерелам інформації.

“ЗСУ стоїть в ешелованій щільній стінці захисту достатніми силами. Так, штурмують постійно штурмові загони “Вагнера”. Мабуть, це для них вирішальна ситуація, коли вони мають щось своїм роботодавцям доказати. Але нам на їхні плани наср*ти. Ми робимо свою роботу, і робимо її якісно. І будемо робити її до кінця – до останнього воїна, котрий стоятиме хоча б на одному номері будівлі, зареєстрованої у місті Соледар. Майте терпіння, а ми маємо честь робити свою роботу. Все буде Україна”, – зазначив воїн.

Згодом воїн показав, як українські “пташки” відстежують маневри російських окупантів. “Під*ри ходять, багато під*рів. Зараз отримають п*зди туди, де вони ходять”, – зазначив він.

Битва за Соледар

Сьогодні Міноборони Росії оголосило про нібито захоплення Соледара. Однак, у ЗСУ спростували цю брехню.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ніч на 13 січня в Соледарі була гарячою, але місто утримують Збройні сили України. За її словами, ворог кинув ледь не всі основні сили на донецький напрям та підтримує високу інтенсивність наступу. Але українські захисники тримають оборону.

Соледар штурмують протягом останніх двох тижнів. Без контролю над цим містом ворогу не вдасться просунутися вглиб Донецької області. Штурмові дії окупанти розпочали 27 грудня.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що ситуація в Соледарі дуже складна, але контрольована. За його словами, бойовики “Вагнер” використовували тактику атак хвилями піхоти, в результаті чого вони зазнали величезних втрат. // УНІАН