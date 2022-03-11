Російська армія нанесла авіаудар по Лиманській територіальній громаді
Літак російської окупаційної армії наніс авіаудар по Лиманській територіальній громаді
Як розповів міський голова Лиману Олександр Журавльов, авіаудар стався вранці 11 березня, передає Depo.Донбас.
«Сьогоднішній день розпочався з невтішних новин. Населеним пунктам нашої громади ворогом було нанесено авіаудар, соціальна інфраструктура та приватні будинки зазнали руйнації»,- додав він.
Зруйновані:
в селищі Яцьківка — адмінбудівля, 6 приватних будинків та магазини;
в селищі Рубці — будівля дитячого садочку, будівля школи, 10 приватних будинків;
в селищі Терни — адмінбудівля, будівля дитячого садочку, будівля школи, 10 приватних будинків та будівля храму.