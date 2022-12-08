Російська армія розграбувала сільгосппідприємства на Херсонщині – прокуратура

Розграбування сільгосппідприємств на Херсонщині – прокуратура продовжує документувати воєнні злочини рф

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

Прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно зі слідчими поліції та експертами провели огляд чергового місця дислокації російської армії в одному з сіл Бериславського району.

За даними слідства, військовослужбовці країни – агресора під час окупації села захопили сільськогосподарське підприємство та облаштувались на його території, там же зберігали снаряди та боєприпаси для ведення вогню.

Відходячи, окупанти пошкодили майно та викрали сільгосптехніку. Лишили по собі розгромлені господарські приміщення, боєприпаси та низку інших слідів їх перебування.

Усе вилучене направлено для проведення відповідних експертиз.

Для забезпечення належного розслідування російських воєнних злочинів прокурорами спільно зі слідчими поліції проводяться необхідні слідчі дії в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

УК