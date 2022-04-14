Російська армія вдарила ракетами по заводу «Енергомашспецсталь» у Краматорську

Лише вчора голова правління заводу нардеп Єфімов похвалився, що завод має замовлення і працює цілодобово.

Російські війська обстріляли ракетами завод «Енергомашспецсталь» у Краматорську Донецької області. Зруйновано один з цехів, що технологічно важливий для виготовлення замовлень. Дані про кількість жертв і руйнування наразі уточнюють.

Про це повідомив народний депутат, президент ПАТ «Енергомашспецсталь» Максим Єфімов.

«Жодних військових там не було. Знищується промисловість України», – наголосив нардеп.