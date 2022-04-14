Російська армія вдарила ракетами по заводу «Енергомашспецсталь» у Краматорську
Лише вчора голова правління заводу нардеп Єфімов похвалився, що завод має замовлення і працює цілодобово.
Російські війська обстріляли ракетами завод «Енергомашспецсталь» у Краматорську Донецької області. Зруйновано один з цехів, що технологічно важливий для виготовлення замовлень. Дані про кількість жертв і руйнування наразі уточнюють.
Про це повідомив народний депутат, президент ПАТ «Енергомашспецсталь» Максим Єфімов.
«Жодних військових там не було. Знищується промисловість України», – наголосив нардеп.
Лише вчора Єфімов написав у фейсбуці, що цехи ЕМСС завантажені продукцією.
«У цей складний час заводчани працюють цілодобово. Виготовляють продукцію та комплектуючі для станцій Укргідроенерго», – розповів він.
«Енергомашспецсталь» – найбільший український виробник спеціальних литих та кованих виробів індивідуального та дрібносерійного виробництва для металургії, суднобудування, енергетики та загального машинобудування. Компанія входить у склад компанії «Атоменергомаш» російської державної корпорації «Росатом». // LB.ua