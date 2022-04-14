Російська армія вдарила ракетами по заводу «Енергомашспецсталь» у Краматорську

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Лише вчора голова правління заводу нардеп Єфімов похвалився, що завод має замовлення і працює цілодобово.

Російські війська обстріляли ракетами завод «Енергомашспецсталь» у Краматорську Донецької області. Зруйновано один з цехів, що технологічно важливий для виготовлення замовлень. Дані про кількість жертв і руйнування наразі уточнюють.

Фото: facebook.com/maxim.viktorovich.efimov

Про це повідомив народний депутат, президент ПАТ «Енергомашспецсталь» Максим Єфімов.

«Жодних військових там не було. Знищується промисловість України», – наголосив нардеп.

Лише вчора Єфімов написав у фейсбуці, що цехи ЕМСС завантажені продукцією.

«У цей складний час заводчани працюють цілодобово. Виготовляють продукцію та комплектуючі для станцій Укргідроенерго», – розповів він.

«Енергомашспецсталь» – найбільший український виробник спеціальних литих та кованих виробів індивідуального та дрібносерійного виробництва для металургії, суднобудування, енергетики та загального машинобудування. Компанія входить у склад компанії «Атоменергомаш» російської державної корпорації «Росатом». // LB.ua

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