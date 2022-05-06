Вбили мирного мешканця та з танку розстріляли його будинок – на Київщині продовжують фіксувати злочини окупантів

За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Під час проведення слідчих дій на території села Липівка Макарівської ОТГ Київської області виявлено обгорілі рештки чоловіка.

За попередньою інформацією, під час окупації населеного пункту військовослужбовці РФ з автоматичної зброї поранили місцевого мешканця. Потерпілий дійшов до місяця свого проживання, проте згодом окупанти з танку здійснили обстріл цього будинку, знаючи, що там знаходився поранений чоловік.

Досудове розслідування здійснюється Бучанським РУП ГУНП в Київській області.

Київська обласна прокуратура