Російська атака: в даху 12-поверхівки на столичній Оболоні утворились величезні діри (відео)

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В Оболонському районі столиці, на даху багатоповерхівки, яка постраждала внаслідок нічної атаки, утворились величезні діри.

Відповідні відео з’явилися в мережі, передає «Главком».

За повідомленням КМВА, загалом в Оболонському районі сталося:

  • займання на верхніх поверхах багатоповерхівки з розповсюдженням на покрівлю;
  • загоряння сімох автомобілів на відкритій місцевості;
  • падіння уламків в подвір’ї будинку;
  • пошкодження будівлі дитячого садочку.

Нагадаємо, Київ цієї ночі опинився під атакою дронів.

Найбільше руйнувань в Оболонському районі. Пошкоджено будинки, постраждали 11 людей. Руйнувань зазнав ТРЦ Dream Town. Згоріли автомобілі.

Загалом від російського терору постраждало 11 осіб, віком від 14 до 70 років.

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