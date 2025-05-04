Російська атака: в даху 12-поверхівки на столичній Оболоні утворились величезні діри (відео)

В Оболонському районі столиці, на даху багатоповерхівки, яка постраждала внаслідок нічної атаки, утворились величезні діри.

Відповідні відео з’явилися в мережі, передає «Главком».

За повідомленням КМВА, загалом в Оболонському районі сталося:

займання на верхніх поверхах багатоповерхівки з розповсюдженням на покрівлю;

загоряння сімох автомобілів на відкритій місцевості;

падіння уламків в подвір’ї будинку;

пошкодження будівлі дитячого садочку.

Нагадаємо, Київ цієї ночі опинився під атакою дронів.

Внаслідок атаки безпілотниками, у столиці виникли руйнування та загорання у трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському.

Найбільше руйнувань в Оболонському районі. Пошкоджено будинки, постраждали 11 людей. Руйнувань зазнав ТРЦ Dream Town. Згоріли автомобілі.

Загалом від російського терору постраждало 11 осіб, віком від 14 до 70 років.