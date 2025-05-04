Російська атака: в даху 12-поверхівки на столичній Оболоні утворились величезні діри (відео)
В Оболонському районі столиці, на даху багатоповерхівки, яка постраждала внаслідок нічної атаки, утворились величезні діри.
Відповідні відео з’явилися в мережі, передає «Главком».
За повідомленням КМВА, загалом в Оболонському районі сталося:
- займання на верхніх поверхах багатоповерхівки з розповсюдженням на покрівлю;
- загоряння сімох автомобілів на відкритій місцевості;
- падіння уламків в подвір’ї будинку;
- пошкодження будівлі дитячого садочку.
Нагадаємо, Київ цієї ночі опинився під атакою дронів.
Найбільше руйнувань в Оболонському районі. Пошкоджено будинки, постраждали 11 людей. Руйнувань зазнав ТРЦ Dream Town. Згоріли автомобілі.
Загалом від російського терору постраждало 11 осіб, віком від 14 до 70 років.Tweet