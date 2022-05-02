Російська ракета влучила в Одесі у церкву московського патріархату

Ракетний удар росії по Одесі прийшовся на церкву московського патріархату.

Як повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону, у будівлі церкви знесло дах, а також є загиблі та поранені, передає УНН.

“Те, що стосується церкви Московського патріархату, то в них знесло дах після атаки рашистів. На превеликий жаль, в Одесі ми маємо загиблих та поранених після цієї атаки. Сьогодні звичайно вони продовжують. Це, мабуть, помста за 2 травня. Взагалі, їх дуже важко зрозуміти. Чому саме Одеса, яку, як вони кажуть, вони, нібито, люблять. Чому вони починають її потрохи знищувати, незрозуміло”, – повідомив Данілов.