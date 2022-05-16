Російські диверсанти намагалися прорватися на територію Сумщини

Прикордонники дали бій диверсантам та змусили їх відступити за лінію державного кордону.

Російські диверсійно-розвідувальні групи вранці, 16 травня, відкрили вогонь по позиціях прикордонників у Сумській області.

Про це повідомляють прес-служба ДПСУ та голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

«Ворог відкрив вогонь по прикордонній території Шосткинського району з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів», — написав Живицький.

Під прикриттям вогню на територію області намагалися зайти ворожі диверсійно-розвідувальна групи, зазначили у ДПСУ.

Прикордонники дали бій диверсантам та змусили їх відступити за лінію державного кордону. // УНІАН