Російські диверсанти намагалися прорватися на територію Сумщини
Прикордонники дали бій диверсантам та змусили їх відступити за лінію державного кордону.
Російські диверсійно-розвідувальні групи вранці, 16 травня, відкрили вогонь по позиціях прикордонників у Сумській області.
Про це повідомляють прес-служба ДПСУ та голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.
«Ворог відкрив вогонь по прикордонній території Шосткинського району з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів», — написав Живицький.
Під прикриттям вогню на територію області намагалися зайти ворожі диверсійно-розвідувальна групи, зазначили у ДПСУ.
Прикордонники дали бій диверсантам та змусили їх відступити за лінію державного кордону. // УНІАНTweet