Окупанти скаржаться, що російський рубль перетворюється на «фантики» (аудіо)

Через сильну девальвацію 3 млн рублів виплати за поранення не вистачає навіть на однокімнатну квартиру в російській глибинці.

Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити СБУ.

«У нас однокомнатная в Астрахани 4 ляма стоит. Купил себе машину, Volkswagen polo, двенадцатого года. Цены, пиз*ец, как поднялись…» – розповідає окупант, який уже отримав кошти за поранення.

Його співбесідник жартує, що для наступної виплати, треба отримати ще одну порцію «люлєй» від ЗСУ – «…еще одно ранение, и как раз хватит».

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Що ж, якщо у цього окупанта не вистачає грошей і мізків, і він справді повернеться в Україну, то наші захисники зроблять усе, щоб він приєднався до майже 29 тис. «двохсотих» загарбників.

СБУ