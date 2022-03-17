На Київщині окупанти з танків обстрілюють евакуаційні колони людей, загинули двоє поліцейських

Вулиці міст і сіл області наразі вкриті тілами місцевих жителів та окупантів.

Прикриваючись зеленими коридорами, окупанти здійснюють передислокацію сил і техніки. Усі рятувальні операції на Київщині відбуваються під вогнем ворога. Так, у Бучанському районі окупанти з танків обстріляли колону людей.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов під час брифінгу в Ukraine Media Centre Kyiv.

«У Київській області, яка тимчасово окупована, розташована велика кількість лікарень, шкіл і дитячих садків. Щоб урятувати людей від пекла війни, всі органи державної влади намагалися вивезти якомога більшу кількість громадян. Але російські окупанти не давали такої можливості. Під час евакуації людей у Бучанському районі окупанти обстрілювали евакуаційні колони танками. Один поліцейський загинув, ще один поранений. Така сама ситуація склалася в Ірпені, коли в службовий автомобіль поліції потрапив снаряд «града». Лише зараз вдалося забрати тіло поліцейського», – цитує Андрія Нєбитова пресцентр Міністерства внутрішніх справ.

Очільник поліції Київщини наголосив, що після вдалої атаки ЗСУ на напрямку Ірпінь, Гостомель, Немішаєве було завдано ефективного артилерійського удару, який дав змогу просунутись уперед українським військовим. Саме там зараз і тривають найактивніші бойові дії.

«Ми фіксуємо, що переможний настрій у російських солдатів давно зник, бо Збройні сили та весь силовий блок за активної підтримки громадян працює над тим, щоб знищувати якомога більше продовольчих постачань для окупанта. На Київщині спостерігається партизанський рух», – сказав він.

Андрій Нєбитов наголосив, що вулиці міст і сіл на Київщини наразі всипані тілами як місцевих жителів, так і окупантів. // LB.ua