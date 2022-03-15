На Чернігівщині здалися в полон шестеро російських окупантів на чолі із майором

Під час допиту росіяни заявили, що «не знали, як опинилися в Україні».

Шестеро окупантів на чолі з майором російської армії здалися в полон силам територіальної оборони в Чернігівській області.

Про це повідомило видання «Газета Срібнянщина».

«Шість вояків на чолі з майором-розвідником, дізнавшись, що сталося вночі з їхнім сусіднім блокпостом, не захотіли бути наступними на шляху в потойбічний світ і здалися в полон у найближчому селі. Що й врятувало їм життя», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час допиту окупанти повторювали вже відому мантру про «навчання» та про те, що вони «не знали, як опинилися в Україні».