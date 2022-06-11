Російські нащадки творців Голодомору обстрілюють українські поля запальними снарядами
«Продовольчий тероризм» слід зупинити, заявив очільник ОПУ.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголошує, що російські окупанти обстрілюють українські поля запальними снарядами.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
«Росіяни обстрілюють українські поля запальними снарядами. Ті, хто створюють світову продовольчу кризу, намагаючись реконструювати Голодомор, хочуть також знищити український врожай», — підкреслив Єрмак.
Також він додав, що українські військовослужбовці гасять ці пожежі, але «продовольчий тероризм» має бути зупинено.
«З нашими союзниками ми обговорюємо шляхи вирішення продовольчої кризи», — констатував керівник Офісу президента. // УНІАНTweet