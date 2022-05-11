Російські окупанти 15 разів обстріляли населені пункти Луганщини

Поліція задокументувала військові злочини рф

Вчора, 10 травня, протягом доби масованих обстрілів зазнали міста Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Гірське, Золоте, селища Оріхове, Білогорівка, Воєводівка, Тошківка, Нижнє, Врубівка.

Окупанти поранили двох мирних жителів. Руйнувань зазнали щонайменше 16 цивільних об’єктів — житлові будинки, спеціальна школа, будинок культури, будівля готелю.

За всіма фактами обстрілів поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (Порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Протягом минулої доби до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з тимчасово окупованих селищ представники нзф «лнр» незаконно позбавили волі чоловіка. Також надійшло 5 повідомлень про незаконне заволодіння автотранспортом, 3 повідомлення про мародерства та 10 повідомлень про зникнення безвісти громадян.

Луганщина залишається без комунікацій. У населених пунктах немає світла, води, газу та мобільного зв‘язку.

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Національна поліція України