Загони Кадирова розбили в Бахмуті

Агент “АТЕШ” повідомив, що в чеченських загонах багато вбитих і поранених.

“Засланий” у війська РФ агент військового руху українців та кримських татар “АТЕШ” повідомив про великі втрати “кадирівців” в околицях Бахмута.

За його даними, загони чеченців “розбиті” біля міста-руїни: “Десятки вбитих і поранених. Вони біжать з позицій швидше за багатьох мобіків”, – вказав він.

Також значні втрати фіксуються в загонах 83 окремої десантно-штурмової бригади, а також у 57/72 окремих мотострілкових бригад окупантів.

“Будучи в загороджувальних загонах і посилаючи росіян в м’ясні штурми вони відчували себе господарями РФ, але як все змінилося. Сили оборони України взяли місто під вогневий контроль і розв’язка зовсім скоро…”,- йдеться в повідомленні.

Також про великі втрати “кадирівців” біля Бахмута повідомив заступник командира 3-ї штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін: “Можу підтвердити, що вони дійсно там були. Але недовго”, – вказав він.

За його словами, не встигли чеченські загони приїхати на позиції, як “отримали” від ЗСУ багато 200-х і 300-х (поранених та ліквідованих).

“Швидше за все, далі “кадировців” будуть використовувати за основним їх функціоналом – у другій лінії і як “загороджувальні загони”. Але ми не проти, щоб їх виводили в першу лінію”, – зазначив Жорін.

УНІАН