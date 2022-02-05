Російські окупанти атакували з безпілотника село Павлопіль біля Маріуполя

У суботу, 5 лютого, російські окупанти атакували за допомогою безпілотника село Павлопіль у Донецькій області. На населений пункт, розташований за 30 кілометрів від Маріуполя, окупанти скинули чотири саморобні вибухові пристрої.

Про це повідомляє видання «Новости Донбасса» з посиланням на главу Сартанської військово-цивільної адміністрації Олександра Куркчі. Інцидент стався близько 12:15 на вулиці Молодіжній.

Через дії противника були пошкоджені вікна житлового будинку, біля якого впали два вибухові пристрої. Ще два влучили в закриту на даний момент будівлю школи та пошкодили дах.

З людей внаслідок нападу бойовиків ніхто не загинув та не постраждав.

Нагадаємо, що на Донбасі 5 лютого вперше за три дні російські окупанти порушили перемир’я, поранено українського військового. // LB.ua