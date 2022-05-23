Російські окупанти готуються вивозити вкрадені зерно та металопрокат з порту Маріуполя

Російські загарбники планують вивезти залізницею зерно та металопрокат з території Маріупольського порту. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко на своєму Telegram-каналі.

«Через проблеми з відновленням роботи порту окупанти приступили до спроби вивезення металопрокату та залишків зерна з території Маріупольського порту залізницею. Терміново розпочаті роботи з ремонту залізничного полотна в Маріуполі та ст. Сартана», — повідомив він.

Крім того, за словами Андрющенка, одночасно проходить відновлення залізничних колій в районі Волновахи.

Він додав, що декілька десятків мільйонів доларів США — «достатня мотивація і справжня мета окупаційної влади Маріуполя».