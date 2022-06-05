Російські окупанти масово намагаються уникнути прямих бойових зіткнень із захисниками України

Попри погрози про притягнення до кримінальної відповідальності, загороджувальні загони з так званих “кадирівців” та посилений контроль з боку “особістів” та прикордонників, російські окупанти всіма можливими способами намагаються залишити територію України.

Командування 30 окремої мотострілецької бригади 2 загальновійськової армії країни-окупанта приховує масові дезертирства та погрожує солдатам розстрілами. Один з підрозділів бригади було затримано при спробі перетину державного кордону в районі пункту пропуску “Шияни” (Бєлгородська область) та насильно повернуто в зону активних бойових дій. Тепер в підрозділі обговорюють можливість здачі в полон захисникам України.

Воєнна розвідка України оприлюднює список командного складу 30 омсбр 2 загальновійськової армії зс рф що діють на Лиманському напрямку і нагадує, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України