Російські окупанти обстріляли фосфорними снарядами Юнаківську громаду Сумщини

Російські окупанти обстріляли фосфорними снарядами Юнаківську громаду Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.

«При обстрілі Юнаківської громади росіяни застосували фосфорні снаряди!» – написав Живицький.

Голова ОВА також опублікував відео з одного із сел Юнаківської громади, яке рашисти обстріляли з «Градів».

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Протягом минулої доби російські військові обстріляли чотири райони Сумської області з різних видів зброї. Внаслідок атаки є загиблий.