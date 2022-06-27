Російські окупанти обстрілювали дві громади Сумщини

У понеділок, 27 червня, росіяни 40 разів обстріляли Краснопільську громаду, після 22 години ворог відкрив вогонь по Білопільській громаді.

Про це повідомив голова військової обласної адміністрації Дмитро Живицький: «З 16 години росіяни почали обстріли зі ствольної артилерії. Понад 40 приходів по Краснопільській громаді. Одну людину поранено».

Крім того, Живицький повідомив, що після 22 години ворог відкрив вогонь по Білопільській громаді.

Також він зазначив, що в понеділок за допомогою авіації евакуювали одну людину, яку було поранено днем раніше. За її життя боротимуться фахівці у спеціалізованій медичній установі. // УП