Ракетний удар по Миколаєву: з’явилися подробиці ворожого обстрілу

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Зруйновано два підприємства, декілька багатоповерхівок, є загиблий.

Унаслідок ворожого обстрілу Миколаєва загинула одна людина, двоє – отримали поранення, зруйновано два підприємства та пошкоджено декілька будинків.

Російські окупанти вдарили ракетами по Миколаєву / скріншот

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич під час інформаційного телемарафону.

«На цей час маємо інформацію про постраждалі два приватних підприємства, на території яких були паливно-мастильні матеріали. Одна школа постраждала: вибиті вікна, пошкоджено дах, й п’ять багатоповерхівок… в них вибиті вхідні двері, вікна», – розповів він.

Також, за словами Сєнкевича, ще у чотирьох приватних будинках вибило вікна, двері та зірвало дахи.

Окрім цього, внаслідок потрапляння ракети в одне з підприємств відбулося загоряння матеріалів, через це майже усе місто огорнув чорний дим.

«Пожежники працюють, але фактично там все повинно догоріти, бо загасити це неможливо», – зазначив міський голова.

Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється, повідомив Сєнкевич.

УНІАН

 

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