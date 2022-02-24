У Держспецзвʼязку зробили заяву про роботу мобільного звʼязку та інтернету

У мережі шириться інформація про можливі відключення мобільного зв’язку та інтернету – ця інформація не відповідає дійсності.

Оператори та провайдери продовжуватимуть надавати послуги громадянам.

Системи оперативно-технічного управління комунікаційними мережами переведені на надзвичайний режим управління.

Звертаємо увагу, що можуть бути перебої зі зв’язком. Це перш за все пов’язане із тим, що мережі перенавантажені.

Просимо здійснювати телефонні виклики та обмін повідомленнями у межах необхідності. Якщо не можете додзвонитись – здійснюйте обмін СМС-повідомленнями.

Усю актуальну інформацію про роботу мереж публікуватимемо на офіційних інформаційних каналах Держспецзвʼязку у телеграмі, твіттері, та фейсбуці.

Державна служба спеціального зв’язку

та захисту інформації України