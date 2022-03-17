Російські окупанти розбомбили 80-90% Маріуполя, — заммера

Заступник мера Маріуполя Сергій Орлов повідомив, що російські окупанти розбомбили 80-90% міста. У Маріуполі не залишилося жодної цілої будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю виданню «Фокус» .

«80 — 90% міста розбомбили. Жодної будівлі немає без пошкоджень. Або зруйновані, або пошкоджені», — заявив він.

Він також розповів, що станом на 13 березня в місті офіційно підтвердили смерть 2 358 осіб.

«Станом на 13 березня було 2358 осіб (загиблих, — ред.). Треба розуміти, що це тіла, що знаходилися на вулиці. Під завалами є ще люди, про яких ми не знаємо. Тому цю цифру сміливо можна помножити на 1,5-2. І ховаємо їх ми, в основному, в братських могилах», — повідомив Орлов.