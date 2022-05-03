Російські окупанти розбомбили елеватор у Рубіжному: у ньому зберігалось 30 тисяч тонн зерна

Літаки російських окупантів розбомбили елеватор у Рубіжному. В елеваторі знаходилось 30 тисяч тонн зерна.

Про це очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай написав на своїй сторінці у Facebook.

Знімки з супутника Planet Lab свідчать про те, що на територію “Голден АГРО” у Рубіжному росіяни скинули потужні бомби. Як наслідок – повністю знищено елеваторний комплекс, який відкрився у 2020 році.

Елеваторний комплекс міг зберігати 30 тисяч тонн зерна одночасно і, за інформацією Гайдая, на момент бомбардування елеватор був вщент заповнений зерном.

“Вся сільськогосподарська продукція знищена. 300 000 людей могли їсти хліб протягом року, а якщо нагодувати одноразово – то це приблизно вистачило б 120 млн осіб”, – написав голова Луганщини.

Сергій Гайдай наголосив, що знищуючи зерно росіяни намагаються влаштувати Голодомор. Він додав, що в окупованих Росією містах зафіксовано випадки вивозу українського зерна до РФ. Також, за словами Гайдая, раніше окупанти знищили продуктові склади у Сєвєродонецьку. // Букви