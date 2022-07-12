Російські окупанти розстріляли мирне населення на горі Крем’янець в м. Ізюм

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 8 липня 2022 року близько 14 години військовослужбовці країни-агресора обстріляли гору Крем’янець, розташовану в м. Ізюм, на якій в цей час перебували місцеві мешканці. Наразі відомо про одного загиблого чоловіка, ще близько десяти людей поранено.

Дані про постраждалих уточнюються.

Досудове розслідування проводять слідчі Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області. У подальшому матеріали будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура