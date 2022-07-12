Російські окупанти розстріляли мирне населення на горі Крем’янець в м. Ізюм

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За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 8 липня 2022 року близько 14 години військовослужбовці країни-агресора обстріляли гору Крем’янець, розташовану в м. Ізюм, на якій в цей час перебували місцеві мешканці. Наразі відомо про одного загиблого чоловіка, ще близько десяти людей поранено.

Нет описания фото.

Дані про постраждалих уточнюються.

Досудове розслідування проводять слідчі Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області. У подальшому матеріали будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура

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