Російські окупанти випустили по Одещині 3 «Кинджали» з літака Ту-22

Рашистські окупанти 9 травня випустили по Одещині три ракети типу «Кинджал» з літака стратегічної авіації Ту-22. Внаслідок ракетного обстрілу постраждало двоє людей.

Про це повідомляє Одеська міськрада з посиланням на офіційне повідомлення ОК «Південь», пише УНН.

«По Одещині нанесено черговий ракетний удар. 3 ракети типу «Кинджал» випущено з літака стратегічної авіації Ту-22. Зафіксовано влучання в об’єкти туристичної інфраструктури. Зруйновано 5 будівель», — повідомили в міськраді з посиланням на командування.

Зазначається, що наразі пожежу було ліквідовано. Постраждалі 2 особи, які доставлені в лікарню, зазначили в міськраді. Триває розбір завалів, з під яких, за повідомленням, врятовано собаку.

На місці злочину росії проти України працює слідчо-оперативна група Нацполіції.