Російські окупанти вивозять із Маріуполя вцілілі апарати ШВЛ

Російські окупанти вивезли з Маріуполя частину вцілілих апаратів штучної вентиляції легень, які потрібні при лікуванні тяжкохворих пацієнтів.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада у Telegram, передає УНН.

“Протягом 8 років ми системно розвивали кожну сферу Маріуполя. Особливу увагу приділяли медичному напрямку. Але мало того, що російська армія зруйнувала наше місто та вбила понад 20 тисяч маріупольців, так вони ще почали обкрадати те, що вціліло. Це мародерство та воєнний злочин”, — сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Як зазначається, ймовірно, епідемія коронавірусу в рф, попри офіційні заяви, продовжує набирати обертів.

“Саме тому рашисти крадуть медичне обладнання з українських міст, які заздалегідь забезпечили свої лікарні усім необхідним, в тому числі апаратами ШВЛ. Тільки в маріупольських лікарнях було 60 апаратів штучної вентиляції легень. Зараз саме це обладнання російські окупанти вивозять на свою територію. Замість того, щоб розвивати свою медицину, росія обкрадає інших”, — наголосили в міськраді.