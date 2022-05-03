Російські окупанти знищили Лисичанський протитуберкульозний диспансер. Це понадсторічна будівля Бельгійської спадщини, в якій базувався тубдиспансер.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

«Рашисти знищили Лисичанський протитуберкульозний диспансер. Понадсторічна будівля Бельгійської спадщини, в якій базувався тубдиспансер, сьогодні спалахнула внаслідок ворожого обстрілу. Орки полюють на «стратегічні об’єкти», тож цілеспрямовано поцілили в медичний заклад», — написав Гайдай.

За його словами, за понад два місяці війни — жоден лікувальний заклад на Луганщині не вцілів.

«Прилетіло також у двір Бельгійської лікарні, яка чекала на реставрацію та нове призначення. Бельгійський архітектурний ансамбль у Лисичанську, витримавши дві світові війни, руйнується росіянами у 21 столітті. Красиві історичні споруди стали мішенями для неосвічених рашистів. Мета росіян — тотальне знищення», — зазначив Гайдай.