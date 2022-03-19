Російські окупанти знищили завод «Азовсталь» у Маріуполі (відео)

Завод «Азовсталь» у Маріуполі повністю знищений ворожими обстрілами.

Про це сказав в інтервʼю Forbes заступник мера міста Сергій Орлов.

«Нічого не працює. Все стоїть. Запустити це все вже не можна. «Азовсталь» розбомблено. Повністю. Дуже багато авіанальотів прийшлося на «Азовсталь», — сказав Орлов.

МК «Азовсталь» – металургійне підприємство повного циклу, входить до «Метінвест Холдингу» Рината Ахметова та Вадима Новинського. Підприємство виробляло плоский, сортовий та фасонний прокат, а також мало потужності з виробництва коксу.

Група «Метінвест» ще 24 лютого оголосила про переведення частини обладнання Маріупольського меткомбінату імені Ілліча та «Азовсталі» в режим гарячої консервації для забезпечення безпеки працівників та збереження обладнання.

Факти ICTV

Завдяки цьому настання техногенної катастрофи в Маріуполі в результаті військових дій виключено. Консервація потужностей виконана у тому числі для того, щоб їхню роботу можна було відновити навіть у разі можливих пошкоджень, заявила пресслужба Групи.

Стабільних каналів звʼязку з містом зараз немає, тому оцінити рівень працездатності інфраструктури підприємств можна буде після закінчення гострої фази бойових дій, повідомили у Групі.