Російські окупанти на Харківщині знищують українські книжки

“Утилізації” підлягають навіть дитячі казки та ілюстровані книги майже без тексту.

На Харківщині окупанти знищують українські книжки, повідомляє Борівська селищна рада.

“На окупованих територіях триває боротьба з українськими підручниками та літературою. Відомо, що шкільні бібліотеки сусіднього Куп’янського району вже отримали розпорядження від окупаційної влади скласти реєстр усіх наявних у них книг, виданих починаючи з 1991 року, та утилізувати їх”, – заявляють на Харківщині.

Представники Борівської селищної ради також зазначають, що окупанти планують розпочати новий навчальний рік за своїми освітніми програмами. Для того вони обіцяють завезти підручники до шкіл з Краснодарського краю.

Додамо, що таку тактику окупанти вже використовувати на Донеччині. // Діло